Несколько самолетов в аэропорту Уфы не вылетают по расписанию

В уфимском аэропорту задерживаются несколько рейсов 29 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В международном аэропорту Уфы у нескольких рейсов произошли задержки. Согласно информации на онлайн-табло, статус «задержан» значится у двух рейсов, следующих в Москву, авиакомпаний «Россия» и Nordwind Airlines.

Также с опозданием прибывают самолеты из ряда городов. Задержка коснулась рейсов из Москвы (авиакомпании «Россия», Nordwind Airlines и «Икар»), Ноябрьска («Ямал»), Игарки и Тюмени (оба — авиакомпания Utair).

В пресс-службе аэропорта пояснили, что причиной сбоев в расписании стало позднее прибытие воздушных судов в Уфу.

