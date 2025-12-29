В России появится экспертный совет по ограничению выбросов парниковых газов

Принятым законом устанавливается, что в целях содействия выработке и реализации государственной политики, международному сотрудничеству и нормативно-правовому регулированию в области ограничения выбросов парниковых газов при уполномоченном федеральном органе исполнительной власти создается экспертный совет. Уточняется, что состав совета будет формироваться из представителей федеральных органов исполнительной власти, общественных, научных и экспертных организаций и иных юридических и физических лиц.