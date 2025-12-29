В России появился первый ГОСТ на квесты для взрослых

«Новый стандарт устанавливает единый терминологический аппарат, классификацию услуг квест-комнат, а также общие требования к организации квестов и требованиям безопасности в том числе пожарной, включая требования к помещениям, оборудованию, техническим элементам и персоналу. Документ направлен на снижение рисков для участников квестов и формирование прозрачных условий оказания услуг в сфере развлекательного досуга», — добавили в Росстандарте.