Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России появился первый ГОСТ на квесты для взрослых

Росстандарт утвердил первый в России ГОСТ на квесты для взрослых.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Первый ГОСТ на услуги квест-комнат для взрослых утвержден в России, говорится в сообщении Росстандарта.

«Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии утвержден новый национальный стандарт ГОСТ Р 72490−2025 “Услуги населению. Услуги в области развлечений. Услуги квест-комнат для взрослых. Общие требования и требования безопасности”, — говорится в сообщении.

В Росстандарте пояснили, что популярность таких квестов и участившиеся случаи травматизма участников как вследствие неаккуратных действий актеров, так и использования небезопасных элементов конструкции квест-комнаты и механизмов, привело к необходимости определения требований к данному виду услуг.

«Новый стандарт устанавливает единый терминологический аппарат, классификацию услуг квест-комнат, а также общие требования к организации квестов и требованиям безопасности в том числе пожарной, включая требования к помещениям, оборудованию, техническим элементам и персоналу. Документ направлен на снижение рисков для участников квестов и формирование прозрачных условий оказания услуг в сфере развлекательного досуга», — добавили в Росстандарте.

Документом закреплены требования к наличию и исправности средств связи между участниками и организаторами квеста. Кроме того, закреплен и регламент требований к техническому состоянию и исправности используемого оборудования и декораций. Стандарт установил и требования к обеспечению возможности экстренного прекращения проведения квеста и оперативной эвакуации участников.

«Утверждение стандарта позволит организациям внедрить в свою деятельность лучшие практики, повысить безопасность и качество предоставляемых услуг. Надеемся, что стандарт будет востребован и потребителями — ознакомившись с ГОСТ, зная основные требования и показатели, они смогут самостоятельно сделать выбор в пользу более ответственных организаций, предоставляющих качественные и безопасные услуг», — отметил глава Росстандарта Антон Шалаев, чьи слова приводятся пресс-релизе.