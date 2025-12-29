В ДОБ назвали число врачей, принятых на работу в 2025 году

Напомним, что в службе занятости Калининградской области в начале декабря сообщили, что здравоохранение и социальные услуги в регионе испытывают серьёзный кадровый дефицит. На них приходится 12,3% вакансий от общего числа. В середине декабря стало известно, что в Калининградской области в течение 2025 года трудоустроены 134 врача и 82 сотрудника среднего медицинского персонала.