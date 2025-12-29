В отделении детской поликлиники № 15 Волгограда завершили капитальный ремонт

Как сообщили в облздраве, в здании полностью заменили окна и двери, выполнили внутреннюю отделку, в кабинетах установили новую функциональную мебель. Кроме того, была обновлена электропроводка, системы вентиляции и пожарной сигнализации, установлена система оповещения, а также новые сплит-системы для создания комфортного микроклимата.