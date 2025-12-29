В отделении детской поликлиники № 15 Волгограда завершили капитальный ремонт

Как сообщили в облздраве, в здании полностью заменили окна и двери, выполнили внутреннюю отделку, в кабинетах установили новую функциональную мебель. Кроме того, была обновлена электропроводка, системы вентиляции и пожарной сигнализации, установлена система оповещения, а также новые сплит-системы для создания комфортного микроклимата.
В отделении работают 21 врач и 23 специалиста со средним медицинским образованием. В том числе здесь ведут прием невролог, оториноларинголог, эндокринолог, травматолог-ортопед, кардиолог, хирург и другие врачи.
Отметим, модернизация медучреждения стала возможна благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Добавим, согласно поставленным губернатором Андреем Бочаровым задачам в регионе продолжается формирование современной системы здравоохранения. В области проходит строительство и ремонт больниц и поликлиник, обновляется парк спецавтомобилей и медицинское оборудование. В декабре текущего года 10 женских консультаций открыли свои двери после капитального ремонта.