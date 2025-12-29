Ричмонд
Губернатор посоветовал воронежцам жаловаться на хамящих водителей

В 2026-м в Воронеже начнут реализовывать проект метробуса и закупят 400 автобусов.

Источник: Комсомольская правда

Проблемам общественного транспорта, волнующим воронежцев, уделил внимание на итоговой годовой пресс-конференции 29 декабря губернатор Александр Гусев.

Как сообщил глава региона, проект метробуса в Воронеже начнут реализовывать в 2026 году (техзадание должно быть готово к 20 января), делать будут поэтапно, чтобы не остановить одновременно Плехановскую и Московский проспект.

Еще в 2026 году закупят более 400 новых автобусов, чтобы улучшить транспортную ситуацию в Воронеже и области.

Власти будут больше внимания обращать и на качество обслуживания пассажиров. Уже после новогодних праздников сотрудники министерства транспорта начнут проверки. Ну, а на хамящих водителей глава региона посоветовал воронежцам активно жаловаться, снимая нарушения на видео для подтверждения.