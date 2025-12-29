Снежный Новый год в Калининграде и последствия урагана: 6 событий, которые обсуждали в выходные

4. Грядущий Новый год может стать для Калининградской области самым снежным с 2005 года. В Калининграде и на западе региона высота сугробов может достигнуть 15−30 сантиметров, на востоке снега будет меньше. Синоптики отмечают, что за последние 20 лет 31 декабря на метеостанции не фиксировали более 7 см снега. Активные снегопады ожидаются уже с завтрашнего вечера.