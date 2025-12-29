Выставка имени Героя России Сергея Ефремова открылась в Хабаровске

«Мы занимаемся уничтожением фашизма, чтобы его не было в нашей стране. После окончания специальной военной операции должно остаться не меньшее наследие, чем после Великой Отечественной войны. Эта выставка как раз об этом: здесь есть и военная тематика, и гражданские смыслы. Все это отражает наши традиционные ценности и духовность», — сказал Егор Ахтырский.