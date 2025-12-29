Выставка имени Героя России Сергея Ефремова открылась в Хабаровске

В Хабаровске открылась выставка лучших работ всероссийского конкурса современного плакатного искусства «Время смыслов» имени Героя России Сергея Ефремова. Экспозиция разместилась в торговом центре «Броско Молл» рядом с арт-пространством «Коммуна» и будет работать до окончания новогодних праздников. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
В выставку вошли 19 плакатов, которые жюри отобрало из сотен заявок, поступивших со всей страны. Работы посвящены самым разным темам — от военной истории и подвига защитников страны до гражданских ценностей, экологии, труда и единства народов России.
В день открытия экспозицию посетил ветеран специальной военной операции, выпускник региональной программы «Герои Vостока» Егор Ахтырский. Он рассказал, что многие работы напрямую перекликаются с тем, ради чего сегодня служат участники СВО.
«Мы занимаемся уничтожением фашизма, чтобы его не было в нашей стране. После окончания специальной военной операции должно остаться не меньшее наследие, чем после Великой Отечественной войны. Эта выставка как раз об этом: здесь есть и военная тематика, и гражданские смыслы. Все это отражает наши традиционные ценности и духовность», — сказал Егор Ахтырский.
Конкурс и выставка носят имя вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова, погибшего при освобождении Курской области. Его жизненный путь и подвиг стали важным символом и источником вдохновения для авторов работ.