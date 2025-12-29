Охранник из Тамбовской области дважды выиграл в лотерею

Охранник из Тамбовской области Алексей дважды выиграл в моментальную лотерею и стал мультимиллионером, сообщили РБК Life в пресс-службе «Столото».
В декабре он выиграл 60 млн руб. в моментальной лотерее с дизайном, посвященном «Новогоднему миллиарду», а месяцем ранее — 10 млн руб. в лотерее того же дизайна. Оба билета счастливчик купил в одной и той же точке продаж.
Мужчина давно участвует в лотереях, больше всего ему нравятся моментальные лотереи, так как в них результат можно узнать сразу еще возле торговой точки.
«Я всегда верил, что мне повезет! Когда я выиграл первый раз 10 млн руб., эмоции были радостные. Самое главное, я понял, что в этой моментальной лотерее мне фартит, и стал участвовать в ней дальше», — уточнил лотерейный миллионер.
В декабре выигрышный билет «счастливой рукой» выбрала продавец точки продаж Анжелика.
«День, когда Алексей выиграл 60 млн руб., я помню, как будто это было вчера. Своей рукой я вытащила пять билетов сверху пачки и предложила ему. Спустя несколько минут он подошел ко мне и попросил их проверить. В последнем пятом билете и оказался суперприз! Когда я это поняла, у меня глаза округлились и руки стали дрожать от эмоций! Как говорится, счастье придет и на печи найдет, и Алексей нашел его, и я за него очень рада!» — поделилась воспоминаниями Анжелика.
В пресс-службе добавили, что мужчина вышел на пенсию, но был вынужден продолжить работать. В свободное время ему нравится рыбачить. Выигрыш Алексей планирует потратить на приобретение квартиры в Москве, он также хочет обновить машину и помочь близким.
«В Москве я хочу купить квартиру под сдачу в аренду, чтобы был пассивный доход. Выигрыш поможет мне выйти на заслуженный отдых и ощутить финансовую стабильность», — уточнил победитель.
Как пенсионер выиграл ₽33 млн
В сентябре стало известно о том, что пенсионер из Московской области по имени Анатолий выиграл более 33 млн руб., став одним из трех победителей в лотерее «Мечталлион». Мужчина приобрел три билета в супермаркете по совету кассира. Анатолий в шутку пообещал женщине отдать ей 1 млн руб. в случае выигрыша. Выигранную сумму он планировал направить на помощь семье: достроить дачу на Черном море, помочь сыну достроить дом в Подмосковье и обновить машину.
Мужчина утверждал, что не поверил сразу в то, что сорвал столь крупный куш. При этом удача выпадала ему и ранее — в советское время он выиграл 300 ₽ — тогда это были большие деньги.