Охранник из Тамбовской области дважды выиграл в лотерею

«День, когда Алексей выиграл 60 млн руб., я помню, как будто это было вчера. Своей рукой я вытащила пять билетов сверху пачки и предложила ему. Спустя несколько минут он подошел ко мне и попросил их проверить. В последнем пятом билете и оказался суперприз! Когда я это поняла, у меня глаза округлились и руки стали дрожать от эмоций! Как говорится, счастье придет и на печи найдет, и Алексей нашел его, и я за него очень рада!» — поделилась воспоминаниями Анжелика.