В праздники кубанцев ждут очереди до 12 км на Крымском мосту

Согласно опубликованному прогнозу, наиболее сложная ситуация сложится 30 и 31 декабря текущего года. В пиковые часы, предположительно с 8 утра до 7 вечера, длина автомобильной очереди может составить от 7 до 12 километров. В это время ожидание проезда способно затянуться до трех часов.