В праздники кубанцев ждут очереди до 12 км на Крымском мосту

Традиционные новогодние пробки на мосту начнутся 30 декабря.

Источник: KrasnodarMedia.su

Специалисты, анализирующие транспортный поток Крымского моста, спрогнозировали повышенную загруженность переправы в период зимних праздников. Оценка ожидаемой интенсивности движения с 29 декабря по 4 января была сделана на основе статистических данных прошлогоднего сезона.

Согласно опубликованному прогнозу, наиболее сложная ситуация сложится 30 и 31 декабря текущего года. В пиковые часы, предположительно с 8 утра до 7 вечера, длина автомобильной очереди может составить от 7 до 12 километров. В это время ожидание проезда способно затянуться до трех часов.

По информации Оперативного штаба, на данный момент движение по мосту в обе стороны происходит без затруднений, подъезды к пунктам контроля свободны. Ранее, в сезоне 2024−2025 годов, максимальные заторы фиксировались именно в указанные утренние и дневные часы.

Напомним, с 15 декабря грузовики ездят по Краснодару только ночью.

