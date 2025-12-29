В праздники кубанцев ждут очереди до 12 км на Крымском мосту

Специалисты, анализирующие транспортный поток Крымского моста, спрогнозировали повышенную загруженность переправы в период зимних праздников. Оценка ожидаемой интенсивности движения с 29 декабря по 4 января была сделана на основе статистических данных прошлогоднего сезона.
Согласно опубликованному прогнозу, наиболее сложная ситуация сложится 30 и 31 декабря текущего года. В пиковые часы, предположительно с 8 утра до 7 вечера, длина автомобильной очереди может составить от 7 до 12 километров. В это время ожидание проезда способно затянуться до трех часов.
По информации Оперативного штаба, на данный момент движение по мосту в обе стороны происходит без затруднений, подъезды к пунктам контроля свободны. Ранее, в сезоне 2024−2025 годов, максимальные заторы фиксировались именно в указанные утренние и дневные часы.
Напомним, с 15 декабря грузовики ездят по Краснодару только ночью.