Путин подписал закон о проведении проверок с использованием беспилотников

В соответствии с законом, выездное обследование может быть проведено с использованием беспилотных аппаратов. А в случае выявления нарушений с помощью беспилотника орган контроля будет принимать решение о проведения контрольного мероприятия, что важно в том числе для земельного контроля, выявления несанкционированных свалок.