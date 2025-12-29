Столичные рейсы задерживаются в аэропорту Волгограда 29 декабря

В Волгограде ночь прошла спокойно, без объявления беспилотной опасности и закрытия воздушного пространства. Несмотря на это, в расписании волгоградского аэропорта вечером 28 декабря и утром 29 декабря 2025 года произошли серьезные сбои. Практически все рейсы были отложены на несколько часов. Это затронуло как столичные рейсы, так полеты в северную столицу.
Только в 2.29 прилетел в Волгоград вечерний рейс «Победы» из Москвы, который ждали в 20.35. Борты из Москвы вместо 10.45 и 12.20 ждут в Волгограде в 12.55 и 14.20. Два рейса «Победы» из Волгограда в Москву перенесли с 11.15 и 12.50 на 13.25 и 14.45.
Борт из Санкт-Петербурга вместо 12.40 ожидается в 13.20.
