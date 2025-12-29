На Южном Урале 30 декабря и 1 января мусор вывезут дважды

«Водители мусоровозов выйдут на маршруты утром и после 19:00. В остальные дни отходы будут вывозиться в обычном режиме — ежедневно», — пообещали в компании.
В свою очередь автомобилистов просят не оставлять транспорт на пути спецтехники. За этот год мусоровозы сделали 15 тысяч «холостых» рейсов, не сумев добраться до контейнерных площадок из-за припаркованных рядом машин. В таких случаях водители фиксируют препятствие и вынуждены возвратиться ни с чем.
Как отметили в компании, для хозяев перекрывших проезды автомобилей предусмотрены штрафы: для физических лиц — до пяти тысяч рублей, для юридических — до 200 тысяч. Однако из года в год антирейтинг «узких мест» возглавляют одни и те же адреса. По итогам 2025-го самым проблемным вновь стал двор на проспекте Ленина, 64, в Челябинске. Проехать к его контейнерной площадке мусоровозам не удалось 151 раз. Этот же адрес возглавлял список и год назад, когда произошел 161 срыв вывоза ТКО.
В числе других антилидеров дворы по улицам 3-го Интернационала — 130 сбоев, Героя России Молодова, Толбухина и Кузнецова (соответственно 103, 98 и 93 недоезда). В Магнитогорске список непроезжих возглавили дворы по улицам Бориса Ручьева, Тевосяна, Жукова, Уральской и Октябрьской (141, 131,123, 118 и 101 сбой в вывозе мусора).
«Мы прогнозируем, что ситуация может обостриться в период новогодних каникул, — рассказал директор по производству компании-регоператора Алексей Петров. — Просим жителей не оставлять машины в неположенном месте. Чтобы отходы вывозились исправно, нужно обеспечить свободный доступ к контейнерным площадкам с 7:00 до 23:00».
На протяжении всех праздников в компании будет работать дежурная служба и кол-центр. Если мусор по какой-либо причине не вывезли, жители могут сообщить об этом по телефону горячей линии: 200−33−83. Диспетчеры будут на связи ежедневно с 8:00 до 20:00.