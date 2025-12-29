На Южном Урале 30 декабря и 1 января мусор вывезут дважды

Как отметили в компании, для хозяев перекрывших проезды автомобилей предусмотрены штрафы: для физических лиц — до пяти тысяч рублей, для юридических — до 200 тысяч. Однако из года в год антирейтинг «узких мест» возглавляют одни и те же адреса. По итогам 2025-го самым проблемным вновь стал двор на проспекте Ленина, 64, в Челябинске. Проехать к его контейнерной площадке мусоровозам не удалось 151 раз. Этот же адрес возглавлял список и год назад, когда произошел 161 срыв вывоза ТКО.