ВККС рекомендовала кандидатуру на пост первого зампреда Верховного суда

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рекомендовала заместителя председателя Верховного суда РФ — председателя Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ Владимира Давыдова кандидатом на должность первого заместителя председателя, передает корреспондент РИА Новости.
«Рекомендовать Давыдова Владимира Александровича кандидатом на должность первого заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации», — огласил решение председатель коллегии Николай Тимошин.
Владимир Давыдов работает в Верховном суде с 1999 года.