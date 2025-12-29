В аэропорту Ташкента началась новая серия «борьбы с бомбилами»: официальное такси и Yandex Go смогут подъезжать прямо к терминалу прилёта

Сегодня нелегальные таксисты буквально оккупировали выходы из воздушной гавани в город: они навязчиво пристают к прилетающим пассажирам, хватают за сумки, предлагают поездки «по самым низким ценам» и всеми силами пытаются увезти клиента.
Власти и администрация аэропорта уже много лет пытаются решить эту проблему. Были и рейды, и ужесточение правил, и новые схемы организации транспорта, но кардинально ситуация так и не изменилась — «бомбилы» каждый раз находят способ приспособиться.
Сегодня в воздушной гавани стартовал новый этап этой борьбы — теперь несколько официальных перевозчиков и агрегаторов смогут забирать пассажиров прямо с первой подъездной линии у терминала прилета буквально у выхода из здания. Доступ на первую линию получили Taxi Millennium, Let’s Trip, Uzviptranservice, Sixt, Taxi Airport Tashkent и сервис Yandex Go.
Заказать такси официальных служб можно в единой диспетчерской службе, которая уже начала работу в зале прилёта. Заказ такси сервиса Yandex Go осуществляется через мобильное приложение.
Стоит отметить, что официальные перевозчики, осуществляющие работу в аэропорту, ввели специальные бюджетные тарифы, способные конкурировать с тарифами агрегаторов. К примеру, тарифы по городу начинаются от 50 000 сумов. Для пассажиров доступны разные категории пакетных предложений, в числе которых групповые и семейные трансферы.
Водители, принявшие заказ в зоне первой линии, могут бесплатно заехать на выделенную полосу и ожидать пассажиров до 20 минут. Для удобства пассажиров на территории аэропорта размещена навигация с указателями зоны посадки такси.
Также в зоне прилёта функционирует дополнительная подъездная полоса, предназначенная для всех остальных автомобилей — частных и служебных машин встречающих и такси других служб и агрегаторов. На второй полосе действует ограничение остановки до 10 минут с автоматическим контролем через систему видеонаблюдения МВД, по аналогии с терминалом вылета.
Поможет ли это победить «бомбил»? Вопрос остаётся открытым. На бумаге всё выглядит логично: удобные официальные такси, понятные тарифы, ближний подъезд, контроль камер. Но практика последних лет показывает: сколько бы нововведений ни вводили, навязчивые нелегальные таксисты снова и снова возвращаются к дверям аэропорта.
Пассажирам же остаётся одно: быть осторожнее, не поддаваться на уговоры «частников» и пользоваться официальными службами. Это, по крайней мере, безопаснее, прозрачнее и, как обещают, теперь ещё и дешевле.