На дороги Волгограда высыпали 700 тонн реагентов

В Волгограде в ночь на 28 декабря дорожные службы начали активную борьбу с последствиями снегопада. На улицы города вывели более 100 единиц спецтехники для обработки проезжей части, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию.
За ночь коммунальные службы использовали свыше 700 тонн песко-соляной смеси для предотвращения гололеда. В первую очередь реагентами обработали основные городские магистрали. Это сделали для того, чтобы к утреннему часу пик обеспечить свободное движение транспорта, в том числе автобусов и троллейбусов.
Городские службы обращаются к волгоградским водителям с просьбой не парковать автомобили на краю дорог. Оставленный транспорт мешает работе снегоуборочных машин и снижает эффективность уборки. Власти города заверили, что готовы увеличить количество техники на улицах, если погодные условия ухудшатся.