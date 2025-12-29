Новый год на курорте: куда поехать на каникулах в Краснодарском крае

В новогодние праздники на курортах Краснодарского края подготовили насыщенную программу для туристов и жителей региона с 31 декабря по 11 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
В Сириусе гостей ждёт праздничная атмосфера в «Сочи Парке», где запланированы зимние гуляния и премьерное иллюзионное шоу «Невозможное возможно». Новогодние события также пройдут на горнолыжных курортах Красной Поляны, где будут работать трассы для катания, зоны фрирайда, сноупарки и развлекательные площадки для детей и взрослых.
На курортах «Роза Хутор» и «Газпром Поляна» в дни каникул организуют театрализованные шоу, ярмарки, мастер-классы и программы с участием сказочных персонажей для всей семьи. Гостям будут доступны канатные дороги, смотровые площадки, катки, тюбинг и другие зимние развлечения.
Праздничные программы запланированы и на побережье. В Геленджике в январские каникулы откроется Домик Деда Мороза, пройдут концерты и спектакли, а также спортивные и туристические акции. В Анапе состоится проект «Зимуй в Анапе» с ярмарками, выставками и интерактивами на Театральной площади.
Для тех, кто проведёт праздники в Краснодаре, подготовлены активности в городских парках. Кроме того, в регионе запланированы программы для энотуристов — кубанские винодельни приглашают гостей на экскурсии, дегустации, гастрономические туры и творческие мастер-классы.
Ранее «Югополис» сообщал, что в Сириусе в новогодние праздники можно посетить главную ёлку города, открытую ярмарку, поучаствовать в ежедневных развлечениях и встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые принимают гостей с 1 по 7 января в 19:00 у главной елки города.