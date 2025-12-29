Жители Москвы выбрали имена для нутрий с «Городской фермы» на ВДНХ

Сообщается, что опрос на платформе «Активный гражданин — детям» подготовили совместно со столичным Комитетом по туризму. Его участниками стали москвичи в возрасте от шести до 14 лет, имеющие стандартную учетную запись на портале mos.ru или авторизовавшиеся на платформе «Московская электронная школа». «За участие в опросах, правильные ответы на вопросы викторин и победу на всех уровнях в играх юным пользователям начисляют детские баллы городской программы лояльности “Миллион призов”. Их можно направить на благотворительность в фонды помощи животным или использовать для получения наборов для творчества, игрушек, билетов в парки развлечений и промокодов на скидки в магазинах», — отмечается в сообщении.