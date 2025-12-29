Синоптики сказали, какой будет погода на Новый год в Беларуси

В среду, 31 декабря, в стране и далее за погоду будут отвечать атмосферные фронты, которые смещаются с севера Европы. Будет облачно, на большей части территории пройдет снег. В ночные и утренние часы возможна метель, на отдельных участках дорог гололедица.