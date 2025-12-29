Синоптики сказали, какой будет погода на Новый год в Беларуси. Подробности сообщает портал pogoda.by.
В среду, 31 декабря, в стране и далее за погоду будут отвечать атмосферные фронты, которые смещаются с севера Европы. Будет облачно, на большей части территории пройдет снег. В ночные и утренние часы возможна метель, на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер окажется северо-западный, западный порывистый. А ночью и утром — местами сильный порывистый. В течение суток температура воздуха составит от −3 до −10 градусов. В ночные часы по северо-восточной части местами будет до −13 градусов.
В четверг, 1 января 2026 года, на погоде в Беларуси будет сказываться влияние неустойчивых арктических воздушных масс. В частности, днем на запад страны будет перемещаться, как ожидается, фронтальный раздел с территории Польши. Ожидается облачная с прояснениями погода, на большей части страны пройдет кратковременный снег.
В отдельных районах страны днем пройдет снег. Синоптики добавляют, что возможна гололедица на отдельных участках дорог. Ветер будет западный, днем порывистый, а местами сильный порывистый. Ночью температура воздуха окажется от −9 до −16 градусов. Днем будет от −2 градусов по западной части до −11 градусов по восточной.
Тем временем известный синоптик Дмитрий Рябов дал свой прогноз на новогоднюю ночь и первые дни 2026 года: «Пройдет небольшой снег и будет до 10 мороза».
