На СВО погиб младший брат депутата и советника Главы Башкирии

Депутат Государственного Собрания Башкирии, советник главы региона по спорту Рустем Ахмадинуров сообщил о тяжелой утрате в семье. На своей официальной странице в Telegram он написал о гибели родного младшего брата во время специальной военной операции.
Ахмадинуров сообщил, что погиб его брат Ахмадинуров Роберт Геральдович. Он объявил, что прощание с военнослужащим состоится завтра, 30 декабря, в 12 часов в Парке Победы села Кушнаренково, после чего добавил слова скорби: «Вечная память!».
Как сообщают близкие, погибшему родному брату политика было 48 лет. До того как отправиться на службу, он работал в финансовой сфере. Роберт Ахмадинуров активно занимался спортом и боевыми единоборствами. По воспоминаниям окружающих, его всегда отличали смелость, патриотизм, а также такие качества, как доброта и честность.
