На СВО погиб младший брат депутата и советника Главы Башкирии

Как сообщают близкие, погибшему родному брату политика было 48 лет. До того как отправиться на службу, он работал в финансовой сфере. Роберт Ахмадинуров активно занимался спортом и боевыми единоборствами. По воспоминаниям окружающих, его всегда отличали смелость, патриотизм, а также такие качества, как доброта и честность.