Транспортная прокуратура направила в омский суд дело о хулигане на борту

Омская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Московской области. Мужчина обвиняется по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство.
По данным следствия, в августе 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту самолета, выполнявшего рейс «Москва — Барнаул», ночью грубо нарушил общественный порядок и выразил явное неуважение к окружающим.
Несмотря на неоднократные требования бортпроводника прекратить противоправные действия, он не подчинился, удерживал руки сотрудника и оказывал физическое сопротивление.
Из-за поведения пассажира экипаж принял решение о вынужденной посадке воздушного судна в международном аэропорту Омск-Центральный имени Д. М. Карбышева.
Уголовное дело передано в Кировский районный суд города Омска для рассмотрения по существу.
