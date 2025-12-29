Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В новогоднюю ночь служба 112 в Ростовской области перейдет на усиленный режим работы

Более 300 операторов заступят на дежурство в новогоднюю ночь в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В праздничную ночь на 1 января службы экстренного реагирования Ростовской области будут работать в режиме повышенной готовности. Об этом сообщили на сайте донского правительства.

На линии в новогоднюю ночь заступят более 300 операторов и диспетчеров по всему региону, 12 из которых будут обеспечивать работу в областном центре. При необходимости к дежурству будет немедленно привлечена дополнительная смена для оперативного приема всех звонков.

По статистике, пик обращений традиционно приходится на первые сутки нового года, при этом наибольшее количество вызовов поступает в службу скорой медицинской помощи.

— Причины вызовов обычно стандартные: повышенное давление, температура, пищевое отравление, — сказано в сообщении.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!