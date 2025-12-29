В новогоднюю ночь служба 112 в Ростовской области перейдет на усиленный режим работы

В праздничную ночь на 1 января службы экстренного реагирования Ростовской области будут работать в режиме повышенной готовности. Об этом сообщили на сайте донского правительства.
На линии в новогоднюю ночь заступят более 300 операторов и диспетчеров по всему региону, 12 из которых будут обеспечивать работу в областном центре. При необходимости к дежурству будет немедленно привлечена дополнительная смена для оперативного приема всех звонков.
По статистике, пик обращений традиционно приходится на первые сутки нового года, при этом наибольшее количество вызовов поступает в службу скорой медицинской помощи.
— Причины вызовов обычно стандартные: повышенное давление, температура, пищевое отравление, — сказано в сообщении.
