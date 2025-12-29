Нижегородцев просят не запускать фейерверки у зоопарка «Лимпопо»

В Нижнем Новгороде жителей и гостей Сормовского района призвали отказаться от запуска фейерверков рядом с зоопарком «Лимпопо» и на территории Сормовского парка. Минутная радость от праздничного салюта может стать смертельной для зверей и птиц, которые не понимают природы шума и впадают в панику. Об этом сообщают специалисты зоопарка.
В панике животные и птицы могут начать метаться по вольерам, нанося себе травмы. Запредельный уровень стресса провоцирует сбои в работе пищеварения и сердца у обитателей зоопарка. Даже один салют может привести к необратимым последствиям: вызвать внезапный инсульт, инфаркт или пробудить скрытые болезни, которые до этого не беспокоили питомцев.
— Мы не будем перечислять трагические случаи гибели животных, произошедшие в других зоопарках в связи со взрывами пиротехники или запуском китайских фонариков — поверьте, такие случаи были и не мало, — подчеркнули в «Лимпопо».
Сотрудники зоопарка призывают горожан к пониманию и просят выбирать для праздничных запусков площадки, удаленные от мест содержания животных.