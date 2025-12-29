Нижегородцев просят не запускать фейерверки у зоопарка «Лимпопо»

В Нижнем Новгороде жителей и гостей Сормовского района призвали отказаться от запуска фейерверков рядом с зоопарком «Лимпопо» и на территории Сормовского парка. Минутная радость от праздничного салюта может стать смертельной для зверей и птиц, которые не понимают природы шума и впадают в панику. Об этом сообщают специалисты зоопарка.