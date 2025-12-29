Минстрой РТ: Отопительный сезон в Татарстане проходит в штатном режиме

«Надеемся, и в дальнейшем мы не столкнемся с проблемой теплоснабжения потребителей. Уборка от снега дворовых территорий, своевременный вывоз мусора — также в зоне особого внимания жителей. На все эти вопросы будем оперативно реагировать», — заявил он.