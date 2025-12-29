Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минстрой РТ: Отопительный сезон в Татарстане проходит в штатном режиме

Отопительный сезон в Татарстане проходит в штатном режиме. Все теплоснабжающие и теплосетевые организации получили акты готовности к отопительному периоду. Об этом рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Дамир Шайдуллин на брифинге в Доме Правительства РТ.

Источник: ИА Татар-информ

«Надеемся, и в дальнейшем мы не столкнемся с проблемой теплоснабжения потребителей. Уборка от снега дворовых территорий, своевременный вывоз мусора — также в зоне особого внимания жителей. На все эти вопросы будем оперативно реагировать», — заявил он.

Шайдуллин отметил, что в республике более 1,2 тыс. организаций оказывают жилищно-коммунальные услуги. «Все они провели необходимую работу для бесперебойного и качественного предоставления услуг в выходные и праздничные дни», — подчеркнул он.

Особое внимание, по словам Шайдуллина, будет уделено обеспечению теплоснабжения многоквартирных домов. «Министерством совместно с органами местного самоуправления и предприятиями ЖКХ была проведена большая работа по подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду», — заметил он.

На базе «Татлизинга» создан аварийно-технический запас материалов и оборудования, добавил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ.

У предприятия имеются 10 единиц дизель-генераторов общей мощностью 645 кВт, три единицы автотехники на шасси «КАМАЗ» с краном-манипулятором, пять мачт освещения и две мобильные котельные установки мощностью 2,5 МВт и 3,5 МВт.

«У нас все котельные имеют резервные источники питания. Какие-то котельные на мазутном топливе работают. То есть резервный источник питания в каждой котельной имеется», — сказал Шайдуллин.

В Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана организована работа круглосуточной диспетчерской службы, позвонить можно по номеру: 8 (843)231−14−10.

Она оперативного реагирует на обращения граждан, проводит мониторинг аварийных ситуаций и их устранение.

Кроме того, сотрудники министерства взаимодействуют с дежурным Главного управления МЧС России по РТ, с органами местного самоуправления, с коммунальными организациями для получения оперативной информации и решения вопросов, связанных с устранением аварий.