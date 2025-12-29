Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снегопад парализовал движение под Севастополем

Вблизи села Верхнесадовое скопилась пробка из-за сложных погодных условий.

Источник: кадр из видео полиции Севастополя

На заснеженной дороге в окрестностях Севастополя образовалась серьезная пробка. Об этом информирует полиция города.

Из-за сложных погодных условий в районе села Верхнесадовое появился внушительный затор, в котором оказались легковые автомобили и грузовики. Сотрудники отдельной специализированной роты ДПС работают на месте и помогают водителям, оказавшимся в затруднительном положении на дороге.

Неблагоприятные погодные условия также внесли корректировку и в работу общественного транспорта в Ялте. Некоторые маршруты были отменены, а другие скорректированы.