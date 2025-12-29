Снегопад парализовал движение под Севастополем

На заснеженной дороге в окрестностях Севастополя образовалась серьезная пробка. Об этом информирует полиция города.
Из-за сложных погодных условий в районе села Верхнесадовое появился внушительный затор, в котором оказались легковые автомобили и грузовики. Сотрудники отдельной специализированной роты ДПС работают на месте и помогают водителям, оказавшимся в затруднительном положении на дороге.
Неблагоприятные погодные условия также внесли корректировку и в работу общественного транспорта в Ялте. Некоторые маршруты были отменены, а другие скорректированы.