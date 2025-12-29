Эксперты занялись судьбой «Башни Бисмарка», которая разрушается под Черняховском

В конце XIX — начале XX века Отто фон Бисмарк, первый рейхсканцлер Германской империи, был очень популярен в немецком обществе. В его честь в различных городах возводили памятники и мемориальные сооружения — в том числе так называемые башни Бисмарка. Сооружение под Инстербургом задумали в 1908 году — инициатива принадлежала владельцу дворянского имения Рихарду Вагнеру. После создания специального комитета и сбора пожертвований было выбрано место на возвышенности над долиной реки Инстер. Проект башни разработал местный архитектор Теодор Шлихтинг. Строительство началось в июне 1913 года. Над ним работал каменщик Эмиль Кадерайт, и справился он всего за три месяца — башню открыли 7 сентября 1913 года. Во время боевых действий 1944 года сооружение получило незначительные повреждения, но в послевоенный период его забросили. В 2011 году был начат проект реставрации, однако и его не реализовали. В 2018 году обрушилась верхняя часть башни.