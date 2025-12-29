Долина отказалась освободить квартиру до Нового года

В случае, если была подана апелляционная жалоба, то решение первой инстанции вступает в силу со дня принятия апелляционного решения при условии, что последний не изменил и не отменил первоначальный акт. Если во второй инстанции было принято новое решение, оно вступает в силу немедленно.