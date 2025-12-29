Роспотребнадзор Татарстана рекомендует три правила «П» для безопасных праздников

Роспотребнадзор по Татарстану дал жителям рекомендации по сохранению здоровья в период новогодних праздников. Специалисты управления советует запомнить три простых правила, начинающихся на букву «П»: пространство, поверхности и привычки.
Правило «пространство» напоминает о необходимости соблюдения комфортной дистанции. Если вытянутыми руками можно коснуться двух человек одновременно, значит, расстояние слишком маленькое, и лучше переместиться в менее людное место, особенно в закрытых помещениях.
Правило «поверхности» касается гигиены рук после контакта с дверными ручками, поручнями или общими предметами на столе. После этого необходимо обработать руки антисептиком, прежде чем прикасаться к лицу или брать еду.
Третье правило — «привычки». Оно рекомендует контролировать непроизвольные действия, такие как прикосновение к лицу, и использовать одноразовую салфетку или сгиб локтя при кашле и чихании. Эти несложные меры, по мнению специалистов, помогут провести праздники безопасно.