Роспотребнадзор Татарстана рекомендует три правила «П» для безопасных праздников

Это пространство, поверхности и привычки.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор по Татарстану дал жителям рекомендации по сохранению здоровья в период новогодних праздников. Специалисты управления советует запомнить три простых правила, начинающихся на букву «П»: пространство, поверхности и привычки.

Правило «пространство» напоминает о необходимости соблюдения комфортной дистанции. Если вытянутыми руками можно коснуться двух человек одновременно, значит, расстояние слишком маленькое, и лучше переместиться в менее людное место, особенно в закрытых помещениях.

Правило «поверхности» касается гигиены рук после контакта с дверными ручками, поручнями или общими предметами на столе. После этого необходимо обработать руки антисептиком, прежде чем прикасаться к лицу или брать еду.

Третье правило — «привычки». Оно рекомендует контролировать непроизвольные действия, такие как прикосновение к лицу, и использовать одноразовую салфетку или сгиб локтя при кашле и чихании. Эти несложные меры, по мнению специалистов, помогут провести праздники безопасно.