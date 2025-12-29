Ричмонд
Любимова рассказала, сколько россиян посетили кинотеатры в 2025 году

Любимова: 116 млн зрителей посетили российские кинотеатры в 2025 году.

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российские кинотеатры в 2025 году посетили порядка 116 миллионов зрителей, рассказала в интервью РИА Новости министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Кинотеатры в этом году посетили порядка 116 миллионов зрителей», — сообщила она.

Кроме того, сеансы российских фильмов посетили более 91 миллиона зрителей, что составило 79% от совокупной посещаемости кинотеатров.

При этом, по прогнозам ведомства, в 2026 году аудитория отечественных фильмов увеличится еще на 10 миллионов человек, а общий объём рынка кинопроката по итогам 2025 года достигнет 50 миллиардов рублей.

Ольга Любимова: биография министра культуры РФ, экс-корреспондента и театроведа
Нынешний министр культуры Ольга Любимова до назначения на высокий государственный пост занималась журналистикой и киноиндустрией — и то и другое, как отмечали коллеги по цеху, получалось у нее хорошо. Собрали главное о карьере, взглядах и биографии чиновницы.
