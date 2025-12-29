В Приморье рассказали о ситуации на пункте пропуска «Хуньчунь — Краскино»

ВЛАДИВОСТОК, 29 дек — РИА Новости. Власти Приморья с китайскими коллегами работают над разрешением ситуации на автомобильном пункте пропуска «Хуньчунь — Краскино», где российские водители стоят в очередях на выезд в РФ, сообщило правительство российского региона.
«Проблемная ситуация сложилась в автомобильном пункте пропуска “Хуньчунь — Краскино” в преддверии новогодних праздников. Российские водители сообщили, что слишком долго ожидают своей очереди при прохождении китайско-российской границы, так как приоритет отдаётся китайским перевозчикам», — говорится в сообщении.
На переговоры с китайскими властями по решению проблемы в Хуньчунь выехал министр международных и внешнеэкономических связей Приморского края Константин Сидоренко.
По информации со стороны КНР, на 26 декабря на территории Китая находились 175 российских и китайских транспортных средств.
В правительстве отмечают, что с властями города Хуньчуня удалось достигнуть договорённостей, позволивших с 27 декабря ускорить прохождение границы для российских водителей. Был согласован механизм очередности: одно китайское транспортное средство — одно российское.
Краевое министерство также направило обращения в российские государственные контрольные органы о продлении рабочего дня на автомобильном пункте пропуска Краскино до 21.00. Таможенная и пограничная службы подтвердили возможность работы в таком режиме до 31 декабря.