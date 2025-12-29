В Приморье рассказали о ситуации на пункте пропуска «Хуньчунь — Краскино»

«Проблемная ситуация сложилась в автомобильном пункте пропуска “Хуньчунь — Краскино” в преддверии новогодних праздников. Российские водители сообщили, что слишком долго ожидают своей очереди при прохождении китайско-российской границы, так как приоритет отдаётся китайским перевозчикам», — говорится в сообщении.