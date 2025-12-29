«Получили серьезные резаные раны». Прокуратура выявила факты травмирования учащихся, которые скрыли в одном из колледжей Беларуси

Прокуратура сказала, что травмирование учащихся скрыли в одном из колледжей Беларуси. Подробности привели в службе информации прокуратуры Витебской области.
Сотрудниками ведомства была проведена проверка по факту травмирования двоих несовершеннолетних колледжа в момент образовательного процесса.
«Установлено, что в сентябре 2025 года в учебном корпусе учреждения образования произошел инцидент — один несовершеннолетний быстро передвигался по коридору и столкнулся с открывающейся дверью кабинета, в результате чего разбилось остекление двери», — привели подробности в прокуратуре.
И отметили, что двое учащихся в результате случившегося получили резаные раны, потребовалась госпитализации и наложение швов. Несмотря на тяжесть произошедшего, администрация учебного заведения нарушила требования постановления Министерства образования № 227 «Об утверждении правил безопасности, правил расследования и учета несчастных случаев, произошедших с обучающимися» от 3 августа 2022 года.
Выяснилось, что несчастный случай скрыли. Так, в журнале регистрации микротравм и иной документации по расследованию несчастного случая был зафиксирован лишь один пострадавший. Кроме того, травмы были необоснованно квалифицированы как «микротравмы». Это дало возможность колледжу избежать проведения обязательного специального расследования. Также учебное заведение должны образом не проинформировало родителей детей, вышестоящие органы.
«Как итог — по требованию прокуратуры города Витебска за нарушение установленного порядка расследования и учета несчастных случаев четверо должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», — подчеркнули в прокуратуре.
