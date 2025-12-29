«Получили серьезные резаные раны». Прокуратура выявила факты травмирования учащихся, которые скрыли в одном из колледжей Беларуси

Выяснилось, что несчастный случай скрыли. Так, в журнале регистрации микротравм и иной документации по расследованию несчастного случая был зафиксирован лишь один пострадавший. Кроме того, травмы были необоснованно квалифицированы как «микротравмы». Это дало возможность колледжу избежать проведения обязательного специального расследования. Также учебное заведение должны образом не проинформировало родителей детей, вышестоящие органы.