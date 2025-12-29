Ричмонд
Татарстан станет одним из пилотных регионов по упрощенной сдаче ОГЭ

Татарстан станет одним из пилотных регионов по упрощенной сдаче ОГЭ. Соответствующий документ, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на портале официальных правовых актов.

Источник: ИА Татар-информ

Данный эксперимент устанавливает специальный порядок проведения ОГЭ. Учащиеся будут сдавать лишь два предмета вместо обязательных ранее четырех — русский язык и математику.

Экспериментальный режим будет действовать до 2029 года.