Данный эксперимент устанавливает специальный порядок проведения ОГЭ. Учащиеся будут сдавать лишь два предмета вместо обязательных ранее четырех — русский язык и математику.
Экспериментальный режим будет действовать до 2029 года.
Татарстан станет одним из пилотных регионов по упрощенной сдаче ОГЭ. Соответствующий документ, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на портале официальных правовых актов.
