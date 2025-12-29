Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове осудили фермера, пытавшегося дать взятку в 500 тысяч рублей оперативнику ФСБ

Фермер из Ростовской области получил восемь лет за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ.

Источник: Комсомольская правда

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор главе крестьянско-фермерского хозяйства, обвиняемому в попытке дачи крупной взятки сотруднику ФСБ.

По данным следствия, оперативники УФСБ России по Ростовской области пресекли противоправную деятельность фермера, который намеревался передать взятку в размере 500 тысяч рублей сотруднику ведомства. Целью взятки было прекращение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на проверку возможных нарушений в деятельности его хозяйства.

Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно к лишению свободы суд взыскал с осужденного штраф в размере десяти миллионов рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!