В Ростове осудили фермера, пытавшегося дать взятку в 500 тысяч рублей оперативнику ФСБ

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор главе крестьянско-фермерского хозяйства, обвиняемому в попытке дачи крупной взятки сотруднику ФСБ.
По данным следствия, оперативники УФСБ России по Ростовской области пресекли противоправную деятельность фермера, который намеревался передать взятку в размере 500 тысяч рублей сотруднику ведомства. Целью взятки было прекращение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на проверку возможных нарушений в деятельности его хозяйства.
Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, назначил мужчине наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно к лишению свободы суд взыскал с осужденного штраф в размере десяти миллионов рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
