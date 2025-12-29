В Ростове осудили фермера, пытавшегося дать взятку в 500 тысяч рублей оперативнику ФСБ

По данным следствия, оперативники УФСБ России по Ростовской области пресекли противоправную деятельность фермера, который намеревался передать взятку в размере 500 тысяч рублей сотруднику ведомства. Целью взятки было прекращение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на проверку возможных нарушений в деятельности его хозяйства.