Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, как будет работать Ленинградский зоопарк в новогодние праздники

В последний день года, 31 декабря, учреждение доступно с 10:00 до 15:00.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

В Петербурге Ленинградский зоопарк рассказал о режиме работы в новогодние праздники.

В последний день года, 31 декабря, учреждение будет доступно с 10:00 до 15:00, кассы закроются в 14:00, а 1 января 2026-го зоопарк открыт с 12:00 до 20:00. Со 2 января зверинец станет доступным в обычном режиме, с 10:00 до 20:00.

Расписание работы Детского круга катания:

31 декабря — 11:00—14:00, 1 января — 12:00—17:45, со 2 января — 11:00—17:45. Кафе работает 31 декабря в 11:00—14:30, 1 января — выходной, со 2 января — в обычном режиме, с 11:00 до 19:00. Контактная площадка с козами: 31 декабря — 10:00—14:00, 1 января — 12:00—16:00, со 2 января — с 10:00 до 16:00.

Ранее мы рассказывали о том, что Деды Морозы сели за руль петербургских автобусов в рамках акции «Везет в Новый год».

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка.