Стало известно, как будет работать Ленинградский зоопарк в новогодние праздники

В последний день года, 31 декабря, учреждение будет доступно с 10:00 до 15:00, кассы закроются в 14:00, а 1 января 2026-го зоопарк открыт с 12:00 до 20:00. Со 2 января зверинец станет доступным в обычном режиме, с 10:00 до 20:00.