Открылся главный ледовый городок Челябинска

Любители активных развлечений смогут найти здесь целых три ледяные горки разного уровня сложности, лабиринты «Парк Гагарина» и «Фонтан», идеально подходящие как детям, так и взрослым. Организованы многочисленные торговые палатки с традиционными лакомствами и сувенирной продукцией, а также удобные зоны отдыха с чаем и глинтвейном.