Где покататься на коньках в Челябинске: цены и график работы

Каток в парке имени Валентины Терешковой.
В ноябре в Челябинске начал работать каток под открытым небом в детском парке имени Валентины Терешковой в Тракторозаводском районе. Приобрести билеты можно в кассе или на сайте парка.
Стоимость билета и проката: 250 рублей за сеанс.
Расписание:
12:00 (по будням вход на этот сеанс бесплатный), 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00; дополнительный сеанс в пятницу, субботу и праздничные дни — с 22:00 до 23:00; по понедельникам каток закрыт на профилактику.
Каток в парке Пушкина.
В центре Челябинска можно посетить каток в городском саду имени Александра Пушкина. Билет можно купить в кассе или онлайн на сайте.
Стоимость со своими коньками: до 5 лет бесплатно, 5−14 лет — 150 рублей, взрослые — 200 рублей.
Стоимость проката коньков: детям 150 рублей, взрослым — 200 рублей.
Расписание:
понедельник — с 14:00 до 20:45; вторник, среда, четверг — с 11:00 до 20:45; пятница — с 11:00 до 21:45; выходные и праздничные дни — с 10:00 до 21: 45; при температуре воздуха ниже −25 градусов каток не работает.
Каток в парке Юрия Гагарина.
Большой каток работает в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. В этом году его вернули на старое место — за летней сценой (в 2024-м его заливали на центральной аллее). Вход на площадку находится со стороны парковки у администрации парка. Купить билеты можно в кассе или с помощью специального приложения.
Стоимость со своими коньками: дети до 5 лет бесплатно, взрослые — 350 рублей.
Стоимость проката коньков: дети до 13 лет — 100 рублей, взрослые — 150 рублей.
Расписание:
понедельник, среда, четверг, воскресенье — с 12:00 до 21:30; пятница, суббота и праздничные дни — 12:00 до 23:30;
Ледовый дворец «Уральская молния».
Покататься на коньках можно не только на свежем воздухе, но и в закрытом помещении — для этого подойдёт ледовый дворец «Уральская молния», расположенный недалеко от парка Гагарина.
Стоимость:
на сеанс с 13:30 до 15:00 — взрослые 300 рублей, дети до 14 лет 150 рублей; на сеансы с 16:00 до 21:00 — взрослые 400 рублей, дети до 14 лет 200 рублей; прокат коньков — 200 рублей.
Расписание:
с понедельника по пятницу — с 19:00 до 21:00; суббота — с 13:30 до 21:00; воскресенье — с 12:00 до 21:00; 30 и 31 декабря, а также 1 и 2 января каток не работает; с 3 по 11 января — с 12:00 до 23:00.
Возрастное ограничение: 0+
А в понедельник, 29 декабря, состоится торжественное открытие главного ледового городка Челябинска на площади Революции. Гостей ждут ярмарка, тёплые зоны для отдыха, культурная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой и прочие развлечения.