Где покататься на коньках в Челябинске: цены и график работы

Большой каток работает в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. В этом году его вернули на старое место — за летней сценой (в 2024-м его заливали на центральной аллее). Вход на площадку находится со стороны парковки у администрации парка. Купить билеты можно в кассе или с помощью специального приложения.