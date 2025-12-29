Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Где покататься на коньках в Челябинске: цены и график работы

Многие стремятся провести новогодние праздники так, чтобы они запомнились надолго. Некоторые отправляются покорять горные вершины, другие посещают театральные представления, а кто-то предпочитает коньки и лыжи. Где в Челябинске можно покататься на коньках и сколько это стоит, выяснили корреспонденты «Пчелы».

Источник: Pchela.News

Каток в парке имени Валентины Терешковой.

В ноябре в Челябинске начал работать каток под открытым небом в детском парке имени Валентины Терешковой в Тракторозаводском районе. Приобрести билеты можно в кассе или на сайте парка.

Стоимость билета и проката: 250 рублей за сеанс.

Расписание:

12:00 (по будням вход на этот сеанс бесплатный), 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00; дополнительный сеанс в пятницу, субботу и праздничные дни — с 22:00 до 23:00; по понедельникам каток закрыт на профилактику.

Каток в парке Пушкина.

В центре Челябинска можно посетить каток в городском саду имени Александра Пушкина. Билет можно купить в кассе или онлайн на сайте.

Стоимость со своими коньками: до 5 лет бесплатно, 5−14 лет — 150 рублей, взрослые — 200 рублей.

Стоимость проката коньков: детям 150 рублей, взрослым — 200 рублей.

Расписание:

понедельник — с 14:00 до 20:45; вторник, среда, четверг — с 11:00 до 20:45; пятница — с 11:00 до 21:45; выходные и праздничные дни — с 10:00 до 21: 45; при температуре воздуха ниже −25 градусов каток не работает.

Каток в парке Юрия Гагарина.

Большой каток работает в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. В этом году его вернули на старое место — за летней сценой (в 2024-м его заливали на центральной аллее). Вход на площадку находится со стороны парковки у администрации парка. Купить билеты можно в кассе или с помощью специального приложения.

Стоимость со своими коньками: дети до 5 лет бесплатно, взрослые — 350 рублей.

Стоимость проката коньков: дети до 13 лет — 100 рублей, взрослые — 150 рублей.

Расписание:

понедельник, среда, четверг, воскресенье — с 12:00 до 21:30; пятница, суббота и праздничные дни — 12:00 до 23:30; 28—29 декабря — 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00; 30 декабря — технический день, каток будет закрыт; 31 декабря — 12:00, 14:00 и 16:00; 1—12 января — 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00.

Ледовый дворец «Уральская молния».

Покататься на коньках можно не только на свежем воздухе, но и в закрытом помещении — для этого подойдёт ледовый дворец «Уральская молния», расположенный недалеко от парка Гагарина.

Стоимость:

на сеанс с 13:30 до 15:00 — взрослые 300 рублей, дети до 14 лет 150 рублей; на сеансы с 16:00 до 21:00 — взрослые 400 рублей, дети до 14 лет 200 рублей; прокат коньков — 200 рублей.

Расписание:

с понедельника по пятницу — с 19:00 до 21:00; суббота — с 13:30 до 21:00; воскресенье — с 12:00 до 21:00; 30 и 31 декабря, а также 1 и 2 января каток не работает; с 3 по 11 января — с 12:00 до 23:00.

Возрастное ограничение: 0+

А в понедельник, 29 декабря, состоится торжественное открытие главного ледового городка Челябинска на площади Революции. Гостей ждут ярмарка, тёплые зоны для отдыха, культурная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой и прочие развлечения.

Узнать больше по теме
Биография Валентины Терешковой
Первая женщина-космонавт в истории, Валентина Терешкова сегодня — опытный советский, а после — российский общественно-политический деятель. Собрали главное из биографии Героя Советского Союза.
Читать дальше