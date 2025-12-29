Ричмонд
Пещера Шульган-Таш в Башкирии получила статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО

Радий Хабиров сообщил о включении Шульган-Таш в список ЮНЕСКО.

Источник: Комсомольская правда

На совещании правительства Башкирии глава республики Радий Хабиров сообщил важную для региона новость. В ходе общего собрания Комиссии по делам ЮНЕСКО в Москве пещера Шульган-Таш была официально включена в список объектов всемирного наследия этой международной организации.

Хабиров также отметил, что власти региона подписали соглашение о сотрудничестве с Всероссийским научно-исследовательским геологическим институтом. Стороны договорились совместно работать над развитием национальной системы геопарков России. Он напомнил, что на сегодняшний день в стране существует всего два подобных геопарка, и оба расположены на территории Башкирии.

