В Минске 12-летний мальчик отдал $26 тысяч, а мошенники «поблагодарили» его отца

Выяснилось, что незадолго в мессенджере шестикласснику позвонили якобы представители КГК, заявившие, что мошенникам будто бы стали известны личные данные членов его семьи и сейчас они пытаются оформить на них кредиты. Чтобы спасти сбережения семьи мальчику сказали срочно «задекларировать» все деньги, что есть в доме.