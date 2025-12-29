Ричмонд
В Минске 12-летний мальчик отдал $26 тысяч, а мошенники «поблагодарили» его отца

Мошенники выманили у 12-летнего мальчика $26 тысяч и поблагодарили его отца.

Источник: Комсомольская правда

В Минске мошенники вынудили подростка отдать все сбережения родителей. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

В милицию обратился минчанин, заявивший, что его 12-летний сын стал жертвой злоумышленников. Мужчина рассказал, что ему позвонил в мессенджере неизвестный и «поблагодарил за пособничество сына».

Выяснилось, что незадолго в мессенджере шестикласснику позвонили якобы представители КГК, заявившие, что мошенникам будто бы стали известны личные данные членов его семьи и сейчас они пытаются оформить на них кредиты. Чтобы спасти сбережения семьи мальчику сказали срочно «задекларировать» все деньги, что есть в доме.

Испуганный мальчик взял из тайника 26 тысяч долларов и отдал их приехавшему курьеру.

После этого мошенники сами позвонили отцу мальчика и «поблагодарили за пособничество сына». Мужчина позвонил в милицию.

Расследуется уголовное дело о мошенничестве.

А еще в Минске пенсионерка выбросила в мусорный бак чужие 100 тысяч рублей.