В Минске 12-летний мальчик отдал $26 тысяч, а мошенники «поблагодарили» его отца

В Минске мошенники вынудили подростка отдать все сбережения родителей. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.
В милицию обратился минчанин, заявивший, что его 12-летний сын стал жертвой злоумышленников. Мужчина рассказал, что ему позвонил в мессенджере неизвестный и «поблагодарил за пособничество сына».
Выяснилось, что незадолго в мессенджере шестикласснику позвонили якобы представители КГК, заявившие, что мошенникам будто бы стали известны личные данные членов его семьи и сейчас они пытаются оформить на них кредиты. Чтобы спасти сбережения семьи мальчику сказали срочно «задекларировать» все деньги, что есть в доме.
Испуганный мальчик взял из тайника 26 тысяч долларов и отдал их приехавшему курьеру.
После этого мошенники сами позвонили отцу мальчика и «поблагодарили за пособничество сына». Мужчина позвонил в милицию.
Расследуется уголовное дело о мошенничестве.
А еще в Минске пенсионерка выбросила в мусорный бак чужие 100 тысяч рублей.