Число пользователей MAX выросло до 80 миллионов

«В национальном мессенджере зарегистрировались 80 миллионов человек. Рекордный суточный охват был зафиксирован в декабре и составил 51 миллион пользователей», — говорится в релизе.
Уточняется, что с момента запуска мессенджера пользователи отправили более 10 миллиардов сообщений и совершили 2,2 миллиарда звонков. Сейчас в Max есть более 140 тысяч публичных каналов с суммарной аудиторией в 45 миллионов подписчиков.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах «дочка» VK — «Коммуникационная платформа».