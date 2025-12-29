Число пользователей MAX выросло до 80 миллионов

Уточняется, что с момента запуска мессенджера пользователи отправили более 10 миллиардов сообщений и совершили 2,2 миллиарда звонков. Сейчас в Max есть более 140 тысяч публичных каналов с суммарной аудиторией в 45 миллионов подписчиков.