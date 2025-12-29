Глава Новочеркасска раскритиковал работу коммунальных служб

По всем участкам планируют составить акты с подробным описанием недостатков и фотофиксацией. Подрядчикам дали 24 часа для активизации работ, а в случае отсутствия изменений власти обещают принять меры, вплоть до расторжения контракта и внесения информации о подрядчике в реестр недобросовестных организаций.