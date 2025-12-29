Ричмонд
Глава Новочеркасска раскритиковал работу коммунальных служб

Глава Новочеркасска Павел Исаков раскритиковал работу коммунальных служб за некачественную уборку снега и наледи в городе.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Комиссия проинспектировала центральные улицы, пешеходные зоны и подходы к социальным объектам. Уточняется, что многие участки остались неубранными, тротуары остались покрытыми снегом и наледью.

«Сотрудники, не справляющиеся с поставленными задачами, не должны занимать должности в администрации и отвечать за благоустройство города. Требую от всех ответственных служб максимальной мобилизации и оперативной работы», — приводят в сообщении слова Павла Исакова.

По всем участкам планируют составить акты с подробным описанием недостатков и фотофиксацией. Подрядчикам дали 24 часа для активизации работ, а в случае отсутствия изменений власти обещают принять меры, вплоть до расторжения контракта и внесения информации о подрядчике в реестр недобросовестных организаций.