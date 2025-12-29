Ричмонд
Запуск единой пересадочной карты в Ростове перенесен на 2026 год

Бесплатная пересадка с электрички на автобус в Ростове станет доступна только в середине 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Внедрение единой транспортной карты, которая должна была обеспечить бесплатную пересадку с городской электрички на муниципальный автобус в Ростове-на-Дону, переносится на следующий год. Об этом газете «Молот» сообщили в министерстве транспорта Ростовской области.

Изначальный план предполагал, что пассажир, оплативший одной картой проезд в электропоезде, сможет в течение часа бесплатно совершить одну поездку на городском транспорте. По словам представителей ведомства, все необходимые нормативные акты уже приняты, а в этом году успешно прошли тестовые испытания системы совместно с Агентством развития платежных систем.

Однако для полноценного запуска требуется дополнительное время. Окончательно ввести новую систему в эксплуатацию планируется только во втором квартале 2026 года.

