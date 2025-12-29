Ричмонд
В Омске осудили мужчину за попытку незаконно сбыть охотничье ружье

Ранее судимый омич обменял оружие на еду и алкоголь.

Источник: Комсомольская правда

Советский районный суд города Омска вынес приговор по делу о незаконном сбыте огнестрельного оружия. Ранее судимый житель областного центра признан виновным в покушении на незаконный сбыт гражданского оружия.

Суд установил, что не позднее декабря 2021 года мужчина приобрел двуствольное курковое гладкоствольное охотничье ружьё 16 калибра отечественного производства и хранил его без соответствующего разрешения.

В ночь на 5 мая 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он попытался продать ружье сотруднику комиссионного магазина, однако получил отказ. После этого он обменял оружие у незнакомого прохожего на продукты питания и алкогольную продукцию.

Новый владелец ружья немедленно обратился в полицию и сообщил о случившемся. Подозреваемый полностью признал вину.

Суд приговорил его к одному году ограничения свободы. Охотничье ружье и две гильзы к нему переданы в распоряжение специализированного органа для решения вопроса об их дальнейшей реализации или уничтожении.

