Правда ли, что близорукость со временем переходит в дальнозоркость?

Об этом aif.ru рассказала заведующая отделением офтальмологии консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского, кандидат медицинских наук Шахло Махкамова.
Настоящая близорукость («минус») сама по себе в плюс не превратится.
Давайте разберемся, что это такое:
«Минус» (близорукость) — это растянутый в длину глаз, из-за чего человек плохо видит вдаль. Со временем глаз короче не станет.
«Плюс» (возрастная дальнозоркость) — это возрастное снижение зрения. С годами естественная «линза» внутри нашего глаза (хрусталик) становится менее гибкой, а мышцы, которые им управляют, слабеют. Из-за этого меняется функция хрусталика, нарушается аккомодация, развивается пресбиопия. Поэтому после 40−45 лет многим становится сложно читать или разглядывать мелкие предметы вблизи. Это нормальный возрастной процесс.
Если происходит так, что у пациента действительно со временем нивелируется минус, это связано только с тем, что у них была не истинная близорукость, а спазм глазной мышцы (так называемая ложная близорукость).
Не нужно гадать о своем зрении, лучше обратиться к врачу. Он точно определит, что происходит с вашими глазами, и даст необходимые рекомендации.