«Елка желаний» исполнила желания еще троих детей из Башкирии

Председатель Государственного Собрания — Курултая Башкортостана Константин Толкачев принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний», созданной для исполнения новогодних желаний детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Спикер парламента помог осуществить мечты троих ребят, имеющих проблемы со здоровьем.
Пятилетний Богдан Осинкин из Янаула пока не умеет говорить и ходит в специальную группу детского сада. «Елка желаний» принесла ребенку проектор, который будет для него не только развлечением, но и инструментом для развития речи, расширения кругозора, обучения в игровой форме.
Восьмилетний Артур Галимзянов из Бураево тоже имеет проблемы с речью. В подарок от Константина Толкачева он получил планшет с клавиатурой — гаджет поможет ему в учебе, общении и освоении новых навыков через развивающие приложения.
Амиру Бикташеву из деревни Кушманаково Бураевского района 14 лет. Ему достался в подарок велосипед.
«Новый год — это время чудес и искренней веры в добро, — сказал Константин Толкачев. — Исполняя желания, мы, взрослые, дарим детям не просто подарки, а частичку своей веры в их безграничные возможности. Уверен, что и мои подарки станут для этих ребят верными помощниками на пути развития и социализации. Желаю ребятам и их семьям здоровья, оптимизма и исполнения всех заветных желаний в наступающем году!».
Ранее мечту десятилетней Виктории из Уфы исполнила сенатор Лилия Гумерова.