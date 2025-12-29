Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Елка желаний» исполнила желания еще троих детей из Башкирии

В этот раз помог осуществить детские мечты спикер парламента республики Константин Толкачев.

Источник: Башинформ

Председатель Государственного Собрания — Курултая Башкортостана Константин Толкачев принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний», созданной для исполнения новогодних желаний детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Спикер парламента помог осуществить мечты троих ребят, имеющих проблемы со здоровьем.

Пятилетний Богдан Осинкин из Янаула пока не умеет говорить и ходит в специальную группу детского сада. «Елка желаний» принесла ребенку проектор, который будет для него не только развлечением, но и инструментом для развития речи, расширения кругозора, обучения в игровой форме.

Восьмилетний Артур Галимзянов из Бураево тоже имеет проблемы с речью. В подарок от Константина Толкачева он получил планшет с клавиатурой — гаджет поможет ему в учебе, общении и освоении новых навыков через развивающие приложения.

Амиру Бикташеву из деревни Кушманаково Бураевского района 14 лет. Ему достался в подарок велосипед.

«Новый год — это время чудес и искренней веры в добро, — сказал Константин Толкачев. — Исполняя желания, мы, взрослые, дарим детям не просто подарки, а частичку своей веры в их безграничные возможности. Уверен, что и мои подарки станут для этих ребят верными помощниками на пути развития и социализации. Желаю ребятам и их семьям здоровья, оптимизма и исполнения всех заветных желаний в наступающем году!».

Ранее мечту десятилетней Виктории из Уфы исполнила сенатор Лилия Гумерова.