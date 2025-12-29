«Елка желаний» исполнила желания еще троих детей из Башкирии

«Новый год — это время чудес и искренней веры в добро, — сказал Константин Толкачев. — Исполняя желания, мы, взрослые, дарим детям не просто подарки, а частичку своей веры в их безграничные возможности. Уверен, что и мои подарки станут для этих ребят верными помощниками на пути развития и социализации. Желаю ребятам и их семьям здоровья, оптимизма и исполнения всех заветных желаний в наступающем году!».