Верховный суд Беларуси рассмотрит дело эсэсовца Зиглинга, обвиняемого в геноциде

Следователи установили, что Зиглинг с момента дислокации возглавлял на оккупированных территориях БССР украинскую полицейскую роту, а с декабря 1942 года — января 1943 года — созданный на ее базе 57-й батальон охранной полиции. Эсэсовец исполнял преступные приказы вышестоящего руководства нацистской Германии.