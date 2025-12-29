Верховный суд Беларуси рассмотрит дело эсэсовца Зиглинга, обвиняемого в геноциде

В Беларуси Верховным судом назначена дата рассмотрения уголовного дела в отношении эсэсовца Ганса Ойгена Зиглинга, пишет БелТА.
Фигурантом уголовного дела о геноциде является Ганс Ойген Зиглинг 1912 года рождения, умерший в 1978 году. Зиглинга обвиняют в геноциде белорусского народа. Суд начнет рассматривать уголовное дело 26 января 2026 года.
Судебное разбирательство будет коллегиальным, открытым и с участием гособвинителя и защитника.
Следователи установили, что Зиглинг с момента дислокации возглавлял на оккупированных территориях БССР украинскую полицейскую роту, а с декабря 1942 года — января 1943 года — созданный на ее базе 57-й батальон охранной полиции. Эсэсовец исполнял преступные приказы вышестоящего руководства нацистской Германии.
Отмечается, что в истории Беларуси это уже шестое направленное в суд уголовное дело в отношении нациста.
