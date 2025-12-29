Ричмонд
Верховный суд Беларуси рассмотрит дело эсэсовца Зиглинга, обвиняемого в геноциде

Верховный суд Беларуси рассмотрит дело эсэсовца Зиглинга, возглавлявшего украинскую полицейскую роту.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси Верховным судом назначена дата рассмотрения уголовного дела в отношении эсэсовца Ганса Ойгена Зиглинга, пишет БелТА.

Фигурантом уголовного дела о геноциде является Ганс Ойген Зиглинг 1912 года рождения, умерший в 1978 году. Зиглинга обвиняют в геноциде белорусского народа. Суд начнет рассматривать уголовное дело 26 января 2026 года.

Судебное разбирательство будет коллегиальным, открытым и с участием гособвинителя и защитника.

Следователи установили, что Зиглинг с момента дислокации возглавлял на оккупированных территориях БССР украинскую полицейскую роту, а с декабря 1942 года — января 1943 года — созданный на ее базе 57-й батальон охранной полиции. Эсэсовец исполнял преступные приказы вышестоящего руководства нацистской Германии.

Отмечается, что в истории Беларуси это уже шестое направленное в суд уголовное дело в отношении нациста.

Ранее сообщили о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко хочет предъявить счет ответственным за геноцид белорусского народа.

Еще мы писали, что белорусский президент попросил этих белорусов поверить его жизненному опыту.

