Пункт пропуска «Даут-ата» остаётся закрытым для части транспорта

Республика Узбекистан продлевает ограничение в пункте пропуска «Даут-ата» на границе с Казахстаном, передает DKNews.kz.

КПП «Даут-ата» Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан на границе с Казахстаном в целях обеспечения безопасности физических лиц и транспортных средств, пересекающих узбекско-казахстанскую государственную границу, продлевает ограничение движения физических лиц, легковых автомобилей и автобусов через данный пункт пропуска. Это связано с продолжающимися работами по реконструкции пункта пропуска.

Сопредельной стороной КПП является казахстанский пункт пропуска «Тажен» (Бейнеуский район, Мангистауская область).