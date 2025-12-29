Пункт пропуска «Даут-ата» остаётся закрытым для части транспорта

КПП «Даут-ата» Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан на границе с Казахстаном в целях обеспечения безопасности физических лиц и транспортных средств, пересекающих узбекско-казахстанскую государственную границу, продлевает ограничение движения физических лиц, легковых автомобилей и автобусов через данный пункт пропуска. Это связано с продолжающимися работами по реконструкции пункта пропуска.