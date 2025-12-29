Ученые рассказали, как разлив мазута повлиял на зоопланктон крымского шельфа

Исследования планктона базировались на анализе материалов четырех экспедиций на судне «Профессор Водяницкий», выполненных в 2024—2025 гг. Ученые обработали и сравнили образцы, полученные в разных рейсах: до аварии в Керченском проливе, сразу после разлива мазута из танкеров, а также весеннего и летнего периодов. Статистически значимых различий в биомассе медуз до и после исследователи не обнаружили. Численность личинок черноморской мидии тоже не показала заметного уменьшения. Результаты опубликованы в журнале «Биоразнообразие и устойчивое развитие».