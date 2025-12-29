В Минском районе ликвидировали сеть нелегальных домов престарелых

По данным КГК, два юридических лица и индивидуальный предприниматель с ноября 2024 года по сентябрь 2025 года содержали частные пансионаты для пожилых граждан без обязательной лицензии на такую деятельность. Вместимость этих учреждений составляла более 25, 85 и 40 постояльцев одновременно.