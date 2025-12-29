В Уфе частично снесут девятиэтажку: один из ее подъездов представляет большую опасность

В Октябрьском районе Уфы демонтируют опасную секцию здания. Как сообщил глава районной администрации Антон Тарасов, из городского бюджета выделено необходимое финансирование для сноса пятого подъезда дома № 5/1 на улице Маршала Жукова.
Причиной принятия решения стало аварийное техническое состояние стеновых панелей и перекрытий в этой части здания, создававшее угрозу внезапного обрушения. Жильцы проблемного подъезда уже расселены.
Тарасов отметил, что в течение всего года велась интенсивная техническая и документальная подготовка к работам. Сейчас определена подрядная организация, которая уже приступила к установке защитного ограждения по периметру аварийной секции. В ближайшее время специалисты начнут непосредственно демонтаж конструкции.
Глава администрации подчеркнул, что процесс будет поэтапным и потребует времени, но за каждым шагом будет установлен жесткий контроль со стороны районных властей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.