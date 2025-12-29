В Уфе частично снесут девятиэтажку: один из ее подъездов представляет большую опасность

Тарасов отметил, что в течение всего года велась интенсивная техническая и документальная подготовка к работам. Сейчас определена подрядная организация, которая уже приступила к установке защитного ограждения по периметру аварийной секции. В ближайшее время специалисты начнут непосредственно демонтаж конструкции.