Как не опьянеть? Врачи-диетологи сказали, как избежать похмельного синдрома

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова советует хотя бы за полчаса до употребления спиртных напитков начать с закусок и салатов, чтобы алкоголь медленнее всасывался, не вызвал быстрое опьянение и не привел к резкой нагрузке на печень (где происходит расщепление алкоголя). Лучше всего для этой цели использовать блюда с высоким содержанием крахмала и жиров. Например, помимо той же картошки, это может быть бутерброд со сливочным маслом и икрой. Также подойдут любая жирная рыба, сыры, авокадо, яйца. Но не переусердствуйте. Слишком много жирной пищи тоже перегрузит печень и поджелудочную железу.