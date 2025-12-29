Как не опьянеть? Врачи-диетологи сказали, как избежать похмельного синдрома

Любой врач скажет, что безопасной дозы алкоголя не существует. Однако в новогоднюю ночь даже врачи считают, что можно расслабиться и позволить себе горячительные напитки. А чтобы сохранить после этого хорошее самочувствие, стоит учесть несколько моментов.
Лучшая закуска — вареная картошка
Научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии, главный внештатный специалист — диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян рекомендует обязательно поставить на стол вареный картофель. Сложные углеводы, такие как крахмал, обладают адсорбирующими свойствами, замедляя всасывание алкоголя и снижая риск быстрого опьянения. Особенно такая закуска полезна в случае употребления крепких алкогольных напитков. Но стоит понимать, что эффект картошки сработает только при небольшом количестве выпитого. От негативных последствий больших доз алкоголя она не спасет. Также диетолог обращает внимание на то, что картофель должен быть именно отварным, а не жареным или фри. Калорийность приготовленной в большом количестве масла закуски резко повысится, а адсорбирующие свойства, наоборот, снизятся.
Чтобы не переборщить с алкоголем, Виктор Тутельян советует налить бокал, скажем, вина или шампанского, и растянуть его подольше. В это время нужно говорить тосты, общаться за столом и не спешить наливать следующий.
Сначала еда, потом напитки
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова советует хотя бы за полчаса до употребления спиртных напитков начать с закусок и салатов, чтобы алкоголь медленнее всасывался, не вызвал быстрое опьянение и не привел к резкой нагрузке на печень (где происходит расщепление алкоголя). Лучше всего для этой цели использовать блюда с высоким содержанием крахмала и жиров. Например, помимо той же картошки, это может быть бутерброд со сливочным маслом и икрой. Также подойдут любая жирная рыба, сыры, авокадо, яйца. Но не переусердствуйте. Слишком много жирной пищи тоже перегрузит печень и поджелудочную железу.
Свежие овощи и зелень также помогут предотвратить негативное влияние алкоголя. Клетчатка способствует выведению из организма токсинов и холестерина.
Запивать алкоголь лучше напитками комнатной температуры. Подойдет минеральная вода без газа, несладкие ягодные компоты и морсы, отвар шиповника. Слишком холодные напитки и соки, сладкие газировки могут привести к замедлению пищеварения и усилят симптомы переедания, дискомфорта в животе и опьянения.
Даже если вы предпочитаете не запивать, а только закусывать, стоит все равно поставить побольше безалкогольных напитков на стол. Они помогут избежать обезвоживания (и связанного с ним ухудшения самочувствия), так как алкоголь активно выводит жидкость из организма.
Кроме того, предотвратить резкое опьянение и алкогольную интоксикацию поможет физическая активность. Почаще вставайте из-за стола, выходите на свежий воздух. Делайте перерывы не менее чем на 40 минут, чтобы организм успел нормально переварить съеденное.